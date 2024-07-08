Fransa’da dün yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda, Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki sol koalisyon Yeni Halk Cephesi birinci parti oldu. Ancak, mecliste hiçbir koalisyon çoğunluğu sağlayamadı.

Yeni Halk Cephesi birinci parti oldu

Fransa’da dün yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre sol koalisyon Yeni Halk Cephesi, seçimleri birinci tamamladı. Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti’den (PCF) oluşan sol ittifakın, 172 ila 215 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

Rekor katılım ve sonuçlar

Seçime katılım oranı yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. Bu oran, en son François Mitterrand’ın cumhurbaşkanı seçildiği 1981 yılında bu kadar yüksek olmuştu. Sandık çıkış anketlerine göre, Emmanuel Macron’un Rönesans Partisi’nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakı 150 ila 170, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi (RN) ise 132 ila 152 arasında sandalye kazanacak.

Mecliste çoğunluk sağlanamadı

Bu sonuçlara göre, hiçbir koalisyon mecliste çoğunluğu sağlayamıyor. Mecliste çoğunluğu sağlamak için 577 sandalyeden 289’unu kazanmak gerekiyor. Fransa Başbakanı Gabriel Attal’ın bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunması bekleniyor. Cumhurbaşkanının hükümet kurma görevini kime vereceği ise merak konusu. Macron’un ofisinden yapılan ilk açıklamada, yeni hükümet konusunda karar vermek için ‘bekleyeceği’ belirtildi.

Macron’un 9 Haziran’da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran’da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda, oyların yüzde 33.15’ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. İlk turun ardından 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, diğer partilerden 200’den fazla aday, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için seçim yarışından çekilmişti.

Melenchon: "Yönetmeye hazırız"

Sol ittifakın lideri Jean Luc Melenchon, sonuçların Fransız halkının kendilerine güvendiğini belirterek, “Biz yönetmeye hazırız. Biz tutarlı, dayanışma gösteren ve net bir organize programa sahip tek alternatifiz” dedi. Aşırı sağcı Bardella ise, “Bu ittifaklar Fransa’yı Jean-Luc Melenchon’un aşırı solunun kollarına atıyor. Emmanuel Macron, ülkeyi sadece belirsizliğe değil, aynı zamanda istikrarsızlığa da sürükledi” ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin nasıl oluşacağı ve kimin başbakanlık görevine atanacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Mecliste çoğunluk sağlanamaması, Fransa'nın siyasi istikrarını olumsuz etkileyebilir. Yeni hükümetin kurulması ve ülkenin yönetilmesi konusundaki gelişmeler yakından takip edilecek.