Fransa, Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sağlayacağını duyurdu. Bu adım, virüsle mücadelede uluslararası dayanışmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Fransa'dan aşı ve sağlık sistemine güçlü destek

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabında yaptığı açıklamada, ülkesinde M çiçeği virüsüne karşı 232 aşı merkezinin açıldığını belirtti. Attal, virüsten en çok etkilenen Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı taahhüdünde bulunduklarını duyurdu. Fransa'nın sağlık sisteminin virüse karşı tetikte olduğunu vurgulayan Attal, bu aşıların Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ilgili ülkelere ulaştırılacağını kaydetti.

Aşıların dağıtımı ve Avrupa Birliği'nin rolü

Fransa Başbakanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla sağlanacak 100 bin doz aşının, AB aracılığıyla dağıtılacağını ifade etti. Fransa'da henüz M çiçeği virüsü vakasına rastlanmadığı belirtilirken, AB'nin 15 Ağustos'ta virüsten etkilenen Afrika ülkelerine yaklaşık 200 bin doz aşı bağışladığı bilgisi paylaşıldı.

M Çiçeği virüsü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesinden ve Orthopoxvirus cinsinden gelen "maymun çiçeği" virüsünün yol açtığı viral bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve su çiçeğine benzer cilt kabarcıkları bulunur. Virüs, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabilir; vücut döküntülerine dokunmak ve enfekte olmuş giysi ve eşyalarla temas etmek bulaşma yollarındandır.