Fransa'da son seçimlerde sol partilerin yüksek gelirlilere %90 oranında gelir vergisi getirme planı, ülkenin zenginleri arasında büyük bir endişe yarattı. Emmanuel Macron'un erken seçim kararı sonrası, varlıklı Fransız vatandaşları mali açıdan daha elverişli bölgelere taşınmayı düşünüyor. Parisli yatırım danışmanı Gregory Soudjoukdjian, Financial Times’a yaptığı açıklamada, kariyerinin başından beri bu kadar çok telefon almadığını belirtti ve müşterilerinin paralarının Fransa'da güvende olup olmadığını sorduklarını ifade etti.

Solcuların sürpriz seçim zaferi

Fransa'da sol ittifakın seçim zaferi, yüksek gelirlilere yönelik vergi politikasında büyük değişikliklerin habercisi oldu. Sol ittifakın planları arasında, asgari ücret ve kamu sektörü maaşlarında artış, emeklilik yaşının düşürülmesi ve temel malların fiyatlarının dondurulması bulunuyor. Bu planın üç yıl içinde yaklaşık 150 milyar euro'ya mal olacağı öngörülürken, Cumhurbaşkanı Macron bunun iki katı bir fatura çıkarabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa'dan kaçış: İtalya, İsviçre ve İspanya tercih ediliyor

Fransız basını ve Financial Times’a göre, seçimlerden önce bile mali müşavirler, zengin Fransızların İtalya, tarihi vergi cenneti İsviçre ve İspanya gibi mali açıdan daha elverişli bölgelere taşınmayı düşündüğünü ve bu bölgelerde büyük bir talep akını olduğunu bildirmişlerdi.

Harcama çılgınlığı ve mali kriz endişesi

NFP'nin (Sol Parti İttifakı) zaferi, Fransa'nın seçkinlerini dramatik bir vergi politikasının olasılığı karşısında servetlerinin erime ihtimalini ciddi şekilde düşünmeye zorladı. Maliye bakanları da, Fransa'nın halihazırda GSYH'nin %5,5'i oranında bir bütçe açığıyla boğuştuğu göz önünde bulundurulduğunda, harcama çılgınlığına karşı uyarıda bulundu. Fransa'nın görevden ayrılan maliye bakanı ise ülkenin 'mali kriz' olasılığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.