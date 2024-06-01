Fransa'da iklim aktivisti, dünyaca ünlü ressam Claude Monet'nin "Gelincikler Tarlası" adlı tablosuna dikkat çekici bir eylemle küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla resim yapıştırdı. Orsay Müzesi'nde gerçekleşen bu bireysel eylem, çevreci hareket Riposte Alimentaire tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Eylem Nasıl Gerçekleşti?

Aktivist, Monet'nin "Gelincikler Tarlası" tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde oluşacak manzaranın tasvir edildiği bir resmi yapıştırdı.

Ceketini çıkararak elini tablonun bulunduğu duvara yapıştıran aktivistin üzerinde "+ 4 derece Cehennem" yazılı beyaz bir tişört vardı.

Müze ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, aktivist "Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor" diyerek iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulundu.

Riposte Alimentaire Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Riposte Alimentaire, aktivistin eyleminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2100 yılında gelincik tarlasının küresel ısınma nedeniyle nasıl görüneceğini tasvir eden resmin, Monet'nin tablosunun üzerine yapıştırıldığını belirtti.

Açıklamada, "Kimse böyle bir dünyada yaşamak istemiyor" ifadesiyle tarımın sera gazı salımındaki rolüne dikkat çekildi.

İklim Krizinin Tehlikeleri

Küresel ısınmanın 4 dereceye ulaşması durumunda Avrupa'nın Sahra Çölü'ne benzeyeceği ve Himalaya Dağları'nda kar kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

Müzeden Tepki Geldi

Ouest-France gazetesi, eylem sonrası aktivistin Orsay Müzesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.

Müzede yaşanan bu olay, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla sanat eserlerinin kullanıldığı eylemlerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.