Institut français İzmir, Radiant serisinin yaratıcısı olan Valente’yi İzmir’de sevenleriyle bir araya getiriyor. 20’den fazla dile çevrilen ve bir milyondan fazla satış rakamına ulaşan Radiant serisinin yaratıcısı olan Tony Valente’yi uluslararası bir başarıya taşıdı. 2018 yılında anime uyarlamasıyla daha geniş bir kitleye ulaşan bu seri, Valente’yi Japonya’da eserleri yayımlanan ilk Fransız mangaka ünvanına kavuşturdu.

Valente’nin Türkiye programı kapsamında İzmir’de iki etkinlik gerçekleştirilecek. 16 Ocak Perşembe günü saat 13.00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenecek söyleşi ve 17 Ocak Cuma günü saat 10.00’da Institut français İzmir’de yapılacak masterclass ile hem çizim tutkunları hem de manga hayranları bu özel isimle buluşma şansı yakalayacak.

Institut français İzmir, özellikle çizmeyi seven katılımcıları etkinliklere davet ederken, Valente’den birebir tavsiyeler almak isteyenlere kendi çizimlerini yanlarında getirmeleri çağrısında bulundu.