PARİS (AA) - Fransa'da polis, Paris'in banliyösü Gennevilliers kentinde inşa edilmesi öngörülen 600 metre uzunluğundaki devasa depo projesine karşı yürüyen göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Gennevilliers'de 600 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde inşa edilmesi öngörülen devasa depo projesi karşıtları bu kentte bir araya geldi.

Çevreye zararlı olduğu iddiasıyla projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunan çevreci göstericiler L'Ile-Saint-Denis kentine kadar yürüdü.

Göstericilere yoğun biber gazıyla müdahale eden polis, yakaladığı eylemcileri kaldırıma oturttu.

Polis, bazı göstericileri elleri belinde kelepçeli şekilde yüz üstü yatırdı.

Fransız basını, yürüyüş sırasında kortejden ayrılarak bir bahçeye yönelen 58 göstericinin gözaltına alındığını aktardı.

Gösteride yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.