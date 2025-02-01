Erzurum'un Uzundere ilçesinde, fren yerine gaz pedalına basan sürücünün otomobili, bir binanın yatak odasına daldı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, ev sahibi Onur Çolak, ikinci kez büyük bir talihsizlikle karşılaştı.

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, Yatak Odasına Girdi (1)

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Şans eseri kimse yaralanmadı

Olay, dün gece saat 22.30 sularında Uzundere ilçesinde meydana geldi. Otoparkına araç park etmek isteyen bir kadın sürücü, yanlışlıkla gaz pedalına basarak kontrolünü kaybetti ve Onur Çolak'ın yatak odasına daldı.

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, Yatak Odasına Girdi (2)

Evin içinde dehşet anları yaşandı

Büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, panikle yatak odasına koştu. Çolak ve ailesi, o anlarda büyük bir şok yaşadı. Kapıyı açtıklarında, otomobilin yatağa neredeyse girmesiyle karşılaştılar. Neyse ki, o sırada yatakta kimse yoktu.

Kaynak: İHA