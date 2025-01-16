Hatay'ın İskenderun ilçesinde, E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana gelen kazada, fren sisteminde arıza meydana gelen hafriyat kamyonu duramayarak kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Kamyonun hızla çarptığı araçlar arasında büyük hasar oluştu.
Kaza anı kamerada
Fren arızası nedeniyle kontrolünü kaybeden kamyon, sürücüsünün müdahalesine rağmen duramayarak kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın ne kadar hızlı geliştiği gözler önüne serildi.
Yaralıların durumu iyi
Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların durumunun ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA