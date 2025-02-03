Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, freni boşalan bir kamyon, yaklaşık bir kilometrelik mesafede 6 araca çarptıktan sonra, önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri üzerindeki köprüden aşağıya uçtu. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden düşmesi ve o esnada yoldan geçen bir otomobilin, yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

6 araca çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 EE 815 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık bir kilometrelik mesafede 6 araca çarptıktan sonra, çarptığı araçlarla birlikte Fırat Nehri üzerindeki köprüden aşağıya düştü. Kaza sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.