Sultangazi'de meydana gelen olay, ciddi bir kazanın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Uğur Mumcu Mahallesi’nde, freni boşalan bir tır, dik yokuşta kayarak park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olayda, çiğköfte imalatı yapan bir fabrikaya malzeme getiren tırın sürücüsü, aracı park ettikten sonra aşağı indi. Bir süre sonra, park halindeki tır freni boşaldı ve yokuş aşağı kaymaya başladı. Öncelikle fabrikanın önündeki jeneratöre çarpan tır, ardından duvarın dibinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü.

Güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından, durum hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile çevreleyerek başka kazaların yaşanmaması için önlemler aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Araç çekici yardımıyla çıkarıldı

Kazanın ardından zarar gören hafif ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, duvarın üzerinde kalan tır da olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı.