EVLERİN YAKININA YUVARLANMIŞ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde TIR’ın dorsesinden düşüp yuvarlanan silindir ve asfaltlama makinesinin, havanın aydınlanmasıyla birlikte yolun alt kısmındaki evlere yakın bir noktaya yuvarlandığı görüldü. Makine parçalarının ise arazinin çeşitli noktalarına dağıldığı tespit edildi.

'NAVİGASYONDA ANA YOL OLARAK GÖZÜKÜYOR'

Kazanın yaşandığı yolun navigasyon sistemlerinde ana yol olarak gözükmesinin hatalı olduğunu belirten İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas, “Mahallemizin bu yolu, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra açılmıştı. O günden beri hatalı bir yol olduğunu mühendisler de kullananlar da hep belirtirler. Bu yolumuz ağır taşıtların kullanamayacağı şekilde tasarlanmış. Ne yazık ki, navigasyon uygulamalarında ana yol burası olarak gözüküyor. Özellikle, Kuzey Marmara Otoyolu açıldıktan sonra, bu yolu kullanarak ilçemize gelen yerli ve yabancı plakalı büyük tonajlı araçlar, navigasyon uygulamaları sebebiyle bu yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu yolumuzda geçmişte ölümlü kazalar da yaşandı. Halen kazalar yaşanıyor. Bunu yetkililere defalarca dile getirdik. Birtakım önlemler alındı ancak sorun çözülmedi. Biz, navigasyonun nasıl düzeleceğini sorduğumuzda ise sorunun uluslararası trafik noktasında çözülmesi gerektiği ve uluslararası yetkili makamlardan cevap beklendiği söylendi” dedi. (DHA)

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