İstanbul’da MK22 Taşoluk - Metrokent hattında çalışan bir İETT otobüsü, fren arızası nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcuların güvenliği öncelikli olarak sağlandı ve başka otobüslere transfer edildi.

İETT otobüsü, frenlerinin tutmaması sonucu kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Şans eseri kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine gelen ekipler, durumu hızla kontrol altına aldı ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.Kaza sonrası yolcular, yol kenarında bekletilmeden hızla başka otobüslere nakledildi. İETT yetkilileri, yolcuların mağdur olmaması için gereken tüm önlemleri aldı ve alternatif ulaşım imkanları sağladı.

Yetkililerden Açıklama

İETT yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve otobüsün fren sisteminin neden arızalandığının araştırıldığını belirtti. Ayrıca, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tüm araçların düzenli bakım ve kontrollerinin titizlikle yapılacağı vurgulandı.

Yolcuların Güvenliği Öncelik

Bu tür olaylarda yolcuların güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirten yetkililer, olası kazaların önüne geçmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için gereken tüm önlemlerin alındığı ve alınmaya devam edeceği bildirildi.