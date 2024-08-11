D23 Expo etkinliğinde yapılan açıklamalara göre, Disney’in gişe rekortmeni animasyon evreni Karlar Ülkesi, yeni bir macerayla genişlemeye devam ediyor. Walt Disney Animation Studios’un imzasını taşıyan ilk Frozen filmi, 2013 yılında izleyiciyle buluşmuş ve Hans Christian Andersen’ın klasik masalı "Karlar Kraliçesi"ni müzikal bir animasyon olarak sunmuştu. Film, dünya genelinde 1,2 milyar dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı yakaladı.

Serinin ikinci filmi, 2019 yılında vizyona girerek gişe başarısını daha da ileri taşıdı ve 1,45 milyar dolar hasılat elde etti. Kristen Bell, Idina Menzel ve Jonathan Groff gibi ünlü isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı bu filmler, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

2027'de sinemalarda

Şubat 2023’te "Frozen 3"ün yapım aşamasında olduğu duyurulmuştu. D23 Expo’da yapılan son açıklamalarla, filmin 2027 yılında vizyona gireceği kesinleşti. Hayranlar, Karlar Ülkesi evreninin bu yeni ve heyecan verici macerasını sabırsızlıkla bekliyor.