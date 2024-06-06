FTI'ın iflasının Antalya turizmine etkisinin sınırlı kalacağını belirten Vali Şahin, şu anda Antalya'da bulunan yaklaşık 18 bin turistin sorunsuz bir şekilde tatillerini tamamlayıp döneceklerini açıkladı. İptal edilecek rezervasyonlar ve oluşacak boşluklar için de önlemler alındığını vurgulayan Şahin, sektörün dinamiklerinin bu boşlukları hızlıca dolduracağına inandığını ifade etti.

Tomas Cook tecrübesi fark yaratıyor

Vali Şahin, geçmişte yaşanan Thomas Cook iflasından farklı olarak, Antalya turizminin bu süreçten daha az etkileneceğini düşünüyor. Sektörün daha tedbirli olduğunu ve sigorta mekanizmalarının devreye girdiğini belirten Şahin, FTI'ın iflasının Antalya turizminin genelini olumsuz etkilemeyeceği konusunda iyimser.

Kış turizmi için umut var

FTI'ın iflasının kış turizmine olası etkileri konusunda ise Şahin, önlerinde hala zaman olduğunu ve Antalya turizminin bu süreci de başarıyla atlatacağına inandığını söyledi.

Sektör temsilcileri ne diyor?

FTI'ın iflası, turizm sektörü temsilcileri arasında da çeşitli görüşlere neden oldu. Bazı otelciler, iptallerin ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bazıları ise alternatiflerin rağbet göreceği görüşünde.