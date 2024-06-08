Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öngörü ve çabalarıyla, Alman tur operatörü FTI'ın iflas başvurusuyla tetiklenebilecek krizin önlendiğini belirtti. İşler, sektör temsilcileri adına teşekkürlerini iletti ve Türk turizminin dirençli yapısına vurgu yaptı.

Krizi önleme çabaları

Sektördeki geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, FTI krizinin önlenmesine yönelik çabaların büyük bir rahatlama sağladığını ifade eden İşler, Türkiye'nin turizm sektöründeki krizlere direnç kazandığını vurguladı. FTI'ın Türkiye'deki yaklaşık 25-30 milyon euro borcunu göz önünde bulundurarak, Bakanlık koordinasyonunda bir kriz masası oluşturulduğunu ve turistlerin mağduriyet yaşamaması için özel bir operasyon başlatıldığını aktardı.

Sektörün güveni artıyor

Türkiye turizminin, Bakan Ersoy'un hızlı ve etkili önlemleri sayesinde itibarını koruduğunu belirten İşler, bu durumun sektöre ayrı bir güven sağladığını ifade etti. Krizlerle başa çıkma konusundaki kararlı duruşun, sektör temsilcilerini daha büyük hedeflere ulaşmada teşvik ettiğini söyledi.