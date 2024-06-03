Şirketin tepe yönetimi ile Alman otoriteleri arasında hafta sonu yapılan görüşmelerde şirketin borçlarının bir kısmının silinmesi için yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı. FTI, en büyük operasyonlarını Türkiye ve Mısır'da gerçekleştiriyor ve iflasın bu ülkelere olan etkileri büyük olacak gibi görünüyor. Turizmciler, FTI'ın yerinin kolay doldurulamayacağını belirterek, sektör temsilcilerinin şirketin ayakta kalması için organize bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

FTI tarafından yapılan açıklamada, Sonnenklar TV ve Alman Seyahat Acentesi Zinciri TVG haricindeki tüm şirketler için 3 Haziran itibariyle Münih Yerel Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Türkiye’de birçok otele turist gönderen ve işbirlikleri yapan FTI'ın uzun süredir ciddi bir mali kriz içinde olduğu ifade edildi.

"Boşluğu doldurmak uzun zaman alacak"

Turizm sektörü temsilcisi Hamit Kuk, FTI’ın Almanya’nın en büyük dördüncü tur operatörü olduğunu belirterek, şirketin iflasının Türk turizmi üzerinde önemli etkileri olacağını söyledi. Kuk, “FTI, Türkiye spesiyalisti bir tur operatörüydü ve bu nedenle bu durum Türk turizmcilerini derinden etkiliyor. Antalya ve Ege bölgesindeki otellere olan borçlar, diğer tedarikçilere olan borçlarla birlikte ciddi sorunlar yaratacak. Ayrıca, FTI'ın Türkiye'ye yaklaşık 1 milyonun üzerinde yolcu gönderdiği düşünüldüğünde, bu boşluğu doldurmak uzun zaman alacak” dedi.

"Rasyonel bir şekilde konuyu ele almamız gerek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Mart ayında katıldıkları ITB Berlin turizm fuarında FTI’ın finansal durumunun belirsizliğinin gündeme geldiğini söyledi. Saatçioğlu, FTI'ın Türkiye açısından çok önemli bir tur operatörü olduğunu ve konuyu sakin bir şekilde ele almanın önemli olduğunu belirtti. "Uzun zamandır FTI ile ilgili sıkıntılar konuşuluyordu. Türkiye açısından çok önemli bir tur operatörü olan FTI ve Meeting Point konusunda turizmcilerin aklıselim ve panik yapmadan konuyu ele alması çok önemli. Otellere borcu ne kadar olursa olsun, rasyonel bir şekilde konuyu ele almamız gerekmektedir. FTI’ın ve Meeting Point’in ayakta kalması için sektör temsilcileri ile organize olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kayyum atanması ihtimalini olumlu bir gelişme"

Saatçioğlu, FTI üzerinden yapılmış 1 milyon rezervasyonun bulunduğunu ve bu rezervasyonlar kapsamında otellerde konaklayan veya gelecek olan turistlerin mağdur olmaması için akıllıca hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yeni rezervasyonlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini belirlemesinin önemli olduğunu ifade etti. "FTI’ı satın alan Carters grubunun konuya nasıl yaklaşacağını ve Alman hükümetinin resmi olarak nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Ancak FTI şirketine kayyum atanması ihtimalini olumlu bir gelişme olarak görebiliriz" dedi.