Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde, Almanya merkezli FTI Touristik GmbH'nin iflas başvurusu sonrası Türkiye'ye getirdiği turist sayısının etkilenmemesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. FTI Group, Türkiye'nin turizm sektörü için kritik öneme sahip olan tur operatörlerinden biri olarak, Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bir kısmını taşıyan firmalardan biriydi.

Bakanlık Harekete Geçti

Bakanlık, FTI Group'un iflas durumunun Türkiye turizmine olası olumsuz etkilerini önlemek için hızla harekete geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Alman turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin devam etmesi için Alman hükümeti yetkilileri, yerli-yabancı tur operatörleri ve uçak şirketleriyle birebir görüşmeler yürütüyor.

İşbirlikleri bekleniyor

Bakan Ersoy'un liderliğinde yapılan görüşmelerde, FTI'nin boşluğunu kapatmak ve Türkiye'nin turizm pazarındaki konumunu korumak için stratejiler belirleniyor. Türk turizm şirketlerinin FTI'nın pazar payını devralması ve yeni işbirlikleri oluşturması hedefleniyor.

Türk turizm sektörü için önemli adımlar

Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'e göre, Türk yetkililerin doğru müdahalesi sayesinde potansiyel bir kaos riski önlenmiş oldu. Türk turizmcileri, FTI'nın Türkiye pazarındaki büyük payının olası etkilerine karşı önlem aldılar.

FTI'nın iflası sonrası Türkiye'ye yönelik turist akışını sağlamak adına Türk kökenli şirketler (ANEX, KORAL, BENTUR gibi) ve Türkiye'de faaliyet gösteren diğer tur operatörleri, yeni fırsatlar yakalamak için çalışmalarını hızlandırdılar. Bu durum, Türkiye'nin turizm pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak potansiyel bir sürecin başlangıcını işaret ediyor