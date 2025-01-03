Fullerton’da bir mobilya fabrikasına çarpan tek motorlu uçak, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası yangın söndürülürken, kazanın detayları araştırılıyor.

Olayın detayları

Federal Havacılık Dairesi’ne (FAA) göre, tek motorlu Van’s RV-10 tipi uçak, Perşembe günü yerel saatle 14:15’te (20:15 GMT) düştü. Kazanın ardından uçağın enkazı fabrikanın içinde bulundu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Fullerton Polis Teşkilatı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kazada 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, sekiz kişinin ise olay yerinde tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. Ancak kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklanmadı.

Son iki aydaki ikinci kaza

Olayın Disneyland’e yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Fullerton Belediye Havalimanı yakınında gerçekleştiği bildirildi. CBS’in haberine göre, bu kaza, bölgede son iki ayda meydana gelen ikinci uçak kazası. 25 Kasım’da başka bir uçak bir ağaca çarpmış, ancak kazada ciddi yaralanma yaşanmamıştı.

Tanıklar ne dedi?

Kazanın ardından konuşan tanıklardan Mark Anderson, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen ardından binanın yanmaya başladığını gördük," dedi. Olay yerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışma anındaki patlamayı ve ardından çıkan yangını açıkça gösteriyor.