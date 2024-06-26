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Furkan, takım arkadaşları Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı ile birlikte Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Şampiyonası aday kadrosuna davet edilmenin mutluluğunu yaşadı.

Göztepe transferde hız kesmeden devam ediyor

Göztepe transferde hız kesmeden devam ediyor

İzmir temsilcisinde yıldız adayı olarak gösterilen Furkan, çapraz bağlarının kopması nedeniyle geçen sezonun ilk yarısını kapatmak zorunda kalmıştı. İyileşme sürecinin ardından fiziksel eksikliklerini bireysel çalışmalarla gideren genç orta saha oyuncusu, yeniden formuna kavuştu.

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