Dünyaca ünlü futbol yıldızlarını bir araya getiren EA7 World Legends Padel Tour’un İstanbul etabı start aldı. Büyük ilgi gören organizasyonda sahada futbol kariyerleriyle hafızalara kazınan efsaneler, bu kez padel kortunda mücadele etti.

Francesco Totti, Christian Vieri, Nelson Dida, Marco Materazzi, Atiba Hutchinson, Christian Panucci, Luca Toni, Aydın Yılmaz, Vincent Candela, Volkan Demirel, Diego Perotti, Luigi Di Biagio, Luca Ceccarelli, Aatif Chahechouhe ve Mehmet Topal’ın yer aldığı etkinlik, sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Totti: “İstanbul’a gelmek büyük mutluluk”

Roma’nın efsane kaptanı Francesco Totti, İstanbul’un kendisi için özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Böylesine güzel bir organizasyonda yer almak benim için zevk. Burada olmak mutluluk verici. Elbette kortta rekabet var ama en önemlisi eğlenmek” dedi.

Materazzi: “Burada olmak onur”

İtalyan futbolunun unutulmaz savunmacılarından Marco Materazzi ise İstanbul sevgisini dile getirdi: “Burada olmak benim için onur. Turnuvanın final ayağı Miami’de yapılacak. Hepimiz orada olmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Materazzi ayrıca Jose Mourinho’nun kariyerinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “Onun için her zaman en iyisini isterim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal: “Efsanelere karşı oynamak gurur verici”

Milli futbolcu Mehmet Topal, İtalyan yıldızlarla aynı kortu paylaşmanın gurur verici olduğunu söyledi. Teknik direktörlük için teklifler aldığını da açıklayan Topal, “Ailemle zaman geçirmek için biraz ara verdim ama bireysel hedefim kariyerime yurt dışında devam etmek” dedi.

Volkan Demirel: “Seviyemizi gördük”

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel ise padel deneyiminin eğlenceli geçtiğini aktararak, “Biz daha yeni başladık. Profesyonel rakiplerimize karşı mücadele etmek kolay değil. Bugün seviyemizi görmüş olduk” sözlerini kullandı.

Atiba: “Burada yaşamaya devam ediyorum”

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson ise Türkiye’de yaşamayı sürdürdüğünü hatırlatarak, “Hem ailem hem ben burada çok mutluyuz. Bu tür organizasyonlarda eski dostlarla bir araya gelmek de ayrı bir keyif” dedi.

Aatif Chahechouhe: “Padeli çok seviyorum”

Eski Fenerbahçeli oyuncu Aatif Chahechouhe ise padel sporuna olan ilgisini dile getirerek, “Volkan Demirel’le aynı takımdayım. Organizasyonun Türkiye’de padel sporuna katkısı çok büyük olacak” ifadelerini kullandı.

Büyük Final Bugün

Turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları bugün saat 16.00’dan itibaren oynanacak. İstanbul’daki spor severler, futbol efsanelerinin padel heyecanına canlı tanıklık edecek.