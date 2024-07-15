Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William katıldı.

Kupayı sahaya kurulan platforma son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. Önce şampiyon İspanya'nın alkışları arasında platforma gelen karşılaşmanın hakemleri ve ikinci İngiltere'nin madalyaları verildi.

Daha sonra sahneye şampiyon İspanya çıktı. UEFA Başkanı Ceferin, kupayı kaptan Alvaro Morata'ya verdi. Takım arkadaşlarının önüne gelen Morata, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.

Takım arkadaşları ve taraftarlarının eşlik ettiği kutlamaya stattaki havai fişekli gösteri de renk kattı.

İspanyol futbolcular, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda gelen taraftarlarıyla yaşadı.

Bireysel ödüller

EURO 2024'te farklı kategorilerde bireysel ödüller sahibini buldu.

Turnuvanın en iyi futbolcusu İspanya'dan orta saha oyuncusu Rodri seçildi. En iyi genç oyuncu ödülü ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi

45+1. dakikada Rice'ın İspanya yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Foden'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Unai Simon direk dibinde topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada meşin yuvarlak büyük oranda İspanya'nın ayağında kalırken 45+1. dakikada İngiltere'nin duran toptan bulduğu pozisyon haricinde önemli bir gol girişimi olmadı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Williams'ın pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Olmo'nun şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Williams'ın ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Bellingham'ın yay içinden sert şutunda top kalenin yanından oyun alanı dışına gitti.

66. dakikada Olmo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yamal'ın yerden uzak köşeye şutunda kaleci Pickford uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Saka, pasını altıpas önündeki Bellingham'a aktardı. Kaleye sırtı dönük olan bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Palmer'ın önüne bıraktı. Ceza yayının sağındaki Palmer, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yamal'ın karşı karşıya şutunda kaleci Pickford sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

86. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Cucurella'nın soldan altıpas gerisine gönderdiği topa kayarak dokunan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Rice'ın kafayla vurduğu topu kaleci Unai Simon çizgi üzerinde çıkardı. Altıpas gerisine yükselen topa bu kez Guehi kafa vuruşunu yaptı. Bu kez çizgi üzerindeki Olmo kafayla topun ağlara girmesine engel oldu. Dönen topta şansını Rice bir kez daha denedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya rekor kırdı

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.