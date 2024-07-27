İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Majdal Shams bölgesinde meydana gelen roket saldırısında 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, İsrail yetkilileri Hizbullah'ı suçluyor. Ancak Hizbullah, saldırıyla bağlantıları olmadığını açıkladı.

Dokuz kişinin durumu kritik

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde yer alan Majdal Shams bölgesine düzenlenen roket saldırısında bir futbol sahası hedef alındı. Saldırıda 10 İsrailli hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında 10 ila 20 yaşları arasında kritik durumda olan 9 kişinin olduğu bildirildi. Diğer yaralılar yerel sağlık kliniklerine sevk edildi.

Hizbullah saldırıyı üstlenmeyi reddetti

İsrail ordusu, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini iddia ediyor ve hava savunma sistemlerinin roketi neden engelleyemediğine dair bir soruşturma başlattı. Ancak Hizbullah, saldırıyı düzenlemediklerini ve olayla bağlantıları olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklamalarında Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Netanyahu acil güvenlik toplantısı düzenledi

Saldırının ardından ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil bir güvenlik toplantısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda, saldırının arka planı ve güvenlik önlemlerinin artırılması konuları ele alındı.