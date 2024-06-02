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İki takımın futbol cuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

SİVAS (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Gol: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Alagöz Holding Iğdır FK)

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