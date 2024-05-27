KASTAMONU (AA) - TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takımın gollerini 20. dakikada Bekir Can Kara, 41. dakikada Halil İbrahim Sönmez, 78. dakikada Enes Soy kaydetti.

GMG Kastamonuspor'un golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Mustafa Alptekin Çaylı attı.

Altınordu'da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan getirildi Altınordu'da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan getirildi

İki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası Gazi Stadı'ndaki mücadelede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlk maçı da 2-1 kazanan Alagöz Holding Iğdır FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: aa