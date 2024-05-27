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İlk maçı da 2-1 kazanan Alagöz Holding Iğdır FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

GMG Kastamonuspor'un golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Mustafa Alptekin Çaylı attı.

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