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Merkür Jet Erbaaspor, rakibine penaltı atışlarında 5-4, toplam skorda ise 6-5 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

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Muş 1984 Muşspor'un penaltı atışlarında, Yusuf Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Ozan Papaker penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Mervan Yusuf Yiğit ve Ömer Çetinbaş ise penaltı vuruşlarını golle değerlendiremedi.

Merkür Jet Erbaaspor'un penaltı atışlarında, Alper Doğan, Birkan Yılmaz, İbrahim Konuksever, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Çağrı Bülbül gol kaydederken, İlker Sayan penaltı vuruşunda başarılı olamadı.

Müsabakanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Karşılamanın hakemi Yiğit Arslan mücadelenin sonuna +7 dakika oynanmayan süre ekledi. Oyuna 85'inci dakikada dahil olan Merkür Jet Erbaaspor'lu İlker Sayan, 90+4'üncü dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahasına gelen topu, kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

Her iki takım müsabakanın ikinci devresinde karşılıklı girdiği gol pozisyonlarında bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

İki takımın da karşılıklı ataklar yaptığı maçın ilk yarısında Muş 1984 Muşspor, Furkan Gedik'in şutunda bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

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