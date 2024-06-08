EA FC (eski adıyla FIFA) ve eFootball (eski adıyla PES) gibi rakiplerine meydan okuyan bu oyunu oynamak için ne yapmanız gerektiğini merak ediyor musunuz?

UFL açık beta, 7-9 Haziran tarihlerinde herkes için oynanabilir olacak. Strikerz Inc, oyunun açık betasının nerede bulunduğunuza bağlı olarak herkese açık olacağını ve şu anda indirmeye açık olduğunu duyurdu. Oyun şu anda PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabilir.

Açık beta testinden elde edilen geri bildirimler ile birlikte daha da geliştirilecek olan UFL, 2024 yılı içerisinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Strikerz CEO’su Eugene Nashilov, bu heyecan verici gelişmeyi şu sözlerle dile getirdi: “Dünya çapındaki oyuncuların Haziran ayında UFL’yi ilk elden deneyimleyebileceklerini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olacak ve bu yılın sonlarında piyasaya sürdüğümüzde benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı hedeflediğimiz için topluluğumuzdan çok değerli geri bildirimler toplamamıza ve oyunu geliştirmemize olanak tanıyor.”

Strikerz UFL’yi ilk olarak birkaç yıl önce duyurmuştu ve oyunun finansmanı hakkında açıklamalar yapmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan duyuruda, Cristiano Ronaldo’nun oyunun geliştirilmesinde aktif olarak yer aldığı belirtilmişti.

Açık beta süresince oyuncular hem ana çevrimiçi modu hem de çevrimdışı yerel maç modunu oynayabilecekler. Çevrimiçi modda, oyuncular lisanslı profesyonellerden oluşan bir kadrodan kendi futbol takımlarını oluşturabilecekler. Oyuncular, kazandıkları maçlardan elde ettikleri kaynakları gelecek maçlar için takımlarını güçlendirmek için kullanabilecekler.

UFL, kendisini taktiksel beceriyi ve futbol anlayışını ödüllendiren “adil, beceriye dayalı bir futbol deneyimi” olarak tanımlıyor. Futbol tutkunları için heyecan verici bir deneyim sunacak olan bu açık beta, futbol oyunlarının hayranları için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak!