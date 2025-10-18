Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Meryem Torlup, futbola duyduğu tutkusuyla hem futbolcu hem de antrenör oldu. Günlük hayatında tarlada çalışan, antrenmanlara şalvarıyla gelen Torlup, azmiyle kadınlara ilham veriyor.

Köyden sahalara uzanan başarı hikayesi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan Meryem Torlup (22), küçük yaşta başlayan futbol tutkusunu profesyonelliğe taşıdı. Ortaokul yıllarında voleybol topuyla başladığı serüven, kısa sürede futbola dönüştü.

Torlup, hayalini kurduğu İncirliova Spor Lisesi’ni kazanmak için parkur sınavlarına büyük bir azimle çalıştı ve bu hedefini gerçekleştirdi. Lise eğitimi sonrası profesyonel futbola adım atan genç sporcu, bir süre Altınordu Spor Kulübü'nde antrenör olarak görev yaptı. Ardından Aydın’daki çeşitli kadın futbol takımlarında hem futbolcu hem de antrenörlük yaptı.

Tarladan sahaya, sahadan başarıya

Futbolun yanı sıra ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Meryem Torlup, günlük yaşamında incir ve zeytin yetiştiriyor, aynı zamanda besicilikle uğraşıyor.

Bu sezon İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü'nde forvet olarak forma giyecek olan genç sporcu, takımın antrenörlüğünü de üstlendi.

Torlup, en büyük destekçilerinden biri olan yakın arkadaşı ve yardımcısı Funda Cenger ile birlikte hem tarlada hem sahada emek veriyor.

“Futbolcu olacağım dedim, başardım”

Antrenmanlara şalvarıyla gelen Torlup, futbola adanmış hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Ortaokulda elimde voleybol topu vardı, bir gün top sektirirken ‘Neden futbolcu olmayayım?’ dedim. İncirliova Spor Lisesi’ni kazanmak için parkurlara çok çalıştım.

Bir yıl boyunca hiç durmadan antrenman yaptım ve kazandım. Futbol branşında eğitim aldım ama aynı zamanda güreşle de ilgilendim.

Önce iyi bir futbolcu, ardından iyi bir antrenör olmayı hedefledim. Şimdi sahadayım, genç kızlara da örnek olmak istiyorum.”

Azmiyle kadınlara örnek oldu

Meryem Torlup’un hikayesi, kırsal kesimde yaşayan kadınlara ilham veriyor.

Köyünde üretim yapan, sahada ise genç futbolcular yetiştiren Torlup, kadınların sporla güçlenebileceğini kanıtladı.

Hem tarlada hem sahada ter döken genç kadın, yerelde kadın futboluna önemli bir ivme kazandırıyor.