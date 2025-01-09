Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, 33. yılını kutlarken dev bir kampanyaya imza attı. 1 Eylül – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuzul’un finansman sistemine dahil olan kişiler arasında gerçekleştirilen çekiliş, 7 Ocak 2025 tarihinde noter huzurunda yapıldı ve kazananlar belli oldu. Kampanya kapsamında 3 talihli, Türkiye'nin gururu Togg T10X model elektrikli aracı kazanırken, 33 kişiye iPhone 15, 333 kişiye ise MediaMarkt’tan 10 bin TL’lik hediye çeki verildi.

Fuzul’ün düzenlediği çekilişte talihliler belli oldu

Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Furkan Akbal, kampanyanın sektördeki yenilikçi yaklaşım ve finansal çözümler açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Akbal, “Fuzul olarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki 120 şubemizle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen tasarruf sahiplerine çözüm üretiyor ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyoruz. 33. yılımıza özel olarak yerli Togg T10X’i hediye etmek bizim için büyük bir onur oldu” dedi.

Fuzul’ün yenilikçi finansal çözümleri ile büyüme devam ediyor

Yunus Furkan Akbal, Fuzul’ün müşteri memnuniyeti ve güven esaslı çalışmalarının her zaman ön planda olduğunu vurguladı. “2024 yılında da binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını sağlamak bizler için büyük mutluluk. Bu kampanyaya katılan ve Fuzul'u tercih eden tüm tasarruf sahiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Fuzul, tasarruf sahiplerinin hayallerine ulaşmasına aracılık etmeye devam ederken, 33. yılını büyük bir başarıyla kutluyor.