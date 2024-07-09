İSTANBUL (AA) - Fuzul Topraktan, ön talep toplama sürecini başlattığı "Başakşehir Ayazma" için 20 Temmuz'da yatırımcılarına tanıtım toplantısı düzenleyerek, 156 konutluk arsa payını satışa sunacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlayan Fuzul Topraktan, son yıllarda yaşanan konuta erişim sorununa çözüm getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Arsa yatırımıyla gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandıran şirket, Emlak Konut GYO ihalesiyle kazandığı Başakşehir ve Esenler'deki arsa ihaleleri sonucunda 1 milyar liralık yatırıma imza attı.

- 156 konutluk arsa payı satışa çıkacak

Başakşehir'de ikinci projesini hayata geçirmeye hazırlanan Fuzul Topraktan, Başakşehir Ayazma'nın ön talep toplama sürecini başlattı. 20 Temmuz'da yatırımcıları için tanıtım toplantısı düzenleyecek şirket, 156 konutluk arsa payını satışa sunacak.

Başakşehir'de yer alan projede, arsa payı 1 milyon 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 19 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Başakşehir Ayazma projesinde yatırımcılar, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden yararlanabilecek. 24 aya varan vade seçenekli ödeme planı sunulan projede inşaatın, sözleşme tarihinden 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tam karşısında yükselecek Başakşehir Ayazma projesi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi, İstoç, Masko, İkitelli OSB ve Mall Of İstanbul AVM gibi konumlara sadece 5 dakikalık mesafede yer alacak.

- "Orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza yatırım fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, Türkiye'de konuta erişimin zorlaştığı bir dönemde, yeni bir model geliştirerek bu sorunu aşmak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi" olarak adlandırdıkları modeli hayata geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Herkesin artık çok iyi bildiği gibi konut fiyatlarını belirleyen en önemli unsur arsadır. Arsa maliyetini ne kadar uygun bütçelendirebilirseniz, yatırımcılar da o kadar kolay konuta erişim imkanı elde eder. Biz de bu sistemle orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıracak bir yatırım fırsatı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Özkan, kuruldukları günden bu yana, Başakşehir Ayazma ile 5'inci projelerini hayata geçirmiş olduklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar toplamda 1200 konutun arzını gerçekleştirmiş ve 900 konutun arsa payının satışını sağlamış bulunmaktayız. Kısa zamanda önemli projeler imza atmış olmak, bizim için oldukça büyük bir gurur kaynağı. Bu motivasyonla da ilerleyen zamanda tüm Türkiye'de farklı illerde projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uygun arazileri bulabilmek için fizibilite çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz."