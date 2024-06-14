İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi'nde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında "kürtaj" konusundaki anlaşmazlık, iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, zirvenin sonuç taslağında kürtaj konusundaki anlaşmazlık, zirveye damgasını vurdu. Macron, ilk gün oturumlarının ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, İtalya'nın isteğiyle sonuç bildirisinde "kürtaj" kelimesinin yer almamasını eleştirerek üzüntüsünü dile getirdi.

Meloni ise Macron'u, açıklamalarından ötürü "seçim çalışması yapmakla" suçladı ve üzerinde uzlaşılan konularda tartışma yaratmanın anlamının bulunmadığını ifade etti. Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası için kullanmak son derece yanlış," dedi.

Kürtaj erişim hakkı tartışıldı

İtalyan basını, resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, İtalya'nın kürtaj konusunda geçen yıl Japonya'nın Hiroşima kentindeki zirvede kabul edilen bildirideki atıfın arkasında durduğunu yazdı. Öte yandan, iki liderin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın G7 liderleri onuruna verdiği akşam yemeği sırasında gerilimi düşürdükleri basına yansıdı. Zirvenin ilk gününde, G7 ülkeleri arasında Ukrayna ve Gazze’ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadelerden ziyade kürtaj konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Kürtaj erişim hakkının garanti altına alınmasıyla ilgili atıf konusunda özellikle Fransa ve Kanada'nın ısrarcı olduğu, İtalya'nın ise bu konuyu görüşmekten yana olduğu kaydedildi. Dönem başkanı İtalya'dan kaynaklar, bu konudaki müzakerelerin sürdüğünü belirtti.