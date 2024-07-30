Dünyanın yaşam tarihine dair bilgilerimiz, Gabon'da yapılan bir keşifle yeniden şekilleniyor. Bilim insanları, karmaşık organizmaların günümüzden 2 milyar 100 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteren yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Gabon'daki tarihi keşif

Franceville kenti yakınlarında 2010 yılında bulunan 250 fosil benzeri kalıntı, karmaşık çok hücreli canlılara ait olduğu düşünülüyordu. Ancak bu bulguların doğruluğu hakkında tartışmalar devam ediyordu. Sonuç olarak, Birleşik Krallık’taki Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, kalıntıların bulunduğu alandaki kayalarda yaşam koşullarının göstergesi olan oksijen ve fosfor gibi maddelerin bulunduğunu tespit etti. Bu, kalıntıların gerçekten de karmaşık çok hücreli canlılara ait olma ihtimalini güçlendirdi.

Yaşamın evrimi ve yeni bulgular

Bu bulgular, karmaşık yaşamın tarihinin 1.5 milyar yıl geri gidebileceği anlamına geliyor. Şu anda bilinen en eski karmaşık çok hücreli canlıların 635 milyon yıl öncesine tarihlendiği düşünülüyordu. Franceville’deki keşif, bu tarihin büyük ölçüde geri çekilmesine neden olabilir.

Bilimsel tartışmalar ve şüpheler

Yeni bulgular bazı bilim insanları tarafından dikkatle inceleniyor. Ancak, bazı uzmanlar bu keşiflerin karmaşık yaşamın gelişimine dair mevcut teorilere meydan okuduğunu ve besin çeşitliliğinin karmaşık yaşamın ortaya çıkışı için tek koşul olmadığını belirtiyor. Ayrıca, çok hücreli organizmaların yaşam alanının sadece bölgedeki iç denizle sınırlı kaldığı ve dünya genelinde yayılmadığı ifade ediliyor.