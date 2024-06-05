Daha önceki başarılı historical cruises serisinin ardından şehirde düzenledikleri bu yeni etkinlik, İstinyeArt 100% Performans Arena'da yüzlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Etkinlik, dünya çapında tanınmış DJ'lerin performanslarıyla katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Gece, sıcak bir başlangıçla Damla Tek'in etkileyici warm-up setiyle başladı. Ardından, elektronik müziğin dev isimlerinden T78 ve ASYS sahne aldı. Her iki DJ de enerjik ve dinamik setleriyle kalabalığı coşturdu.

İzmir'de elektronik müzik en üst seviyede

Gece, Muratishic'in etkileyici after performansıyla sona erdi. Katılımcılar, bu eşsiz deneyimle GAIA Project’in vizyonel yaklaşımı ve yüksek enerjili atmosferi sayesinde unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinliğe katılanlar, İzmir'de elektronik müziğin en üst seviyede deneyimlenmesine tanıklık etti.

GAIA Project'in "Back to City" serisi, İzmir'e getirdiği yenilikçi ve enerjik ruhla şehirde elektronik müziğe olan ilgiyi artırmayı başardı. Katılımcılar, bir sonraki etkinlik için şimdiden sabırsızlanıyor.

Gaia Project’in Kurucusu Hakan Göktaşlı ; ‘’ Dünyaca ünlü iki dj ile çalıştık.Bunun yanısıra keyifli bir etkinlikti. Böyle güzel bir yeri tekrardan İzmir’e kazandırdık. Bu sahnede techno etkinlik tarafında çok fazla etkinlik yapmamıştı.Bizde bu şekilde etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz.Diğer etkinlik gruplarınada vesile olacağımızı düşünüyoruz.Müthiş bir etkinlik şovu vardı, her şey çok güzeldi:’’ ifadelerini kullandı.