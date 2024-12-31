Wonder Woman’ın yıldızı Gal Gadot, son hamileliğinde ölümden döndüğünü ve beynine pıhtı attığını itiraf etti. Aylar sonra bu zor deneyimi anlatan Gadot, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili ayrıntıları sosyal medyada paylaştı. Sağlık durumu o kadar ciddi bir hal aldı ki, ünlü oyuncu acil ameliyata alındı ve bu süreçte kızı Ori dünyaya geldi.

"Işığım" ismini tesadüfen seçmedik

Gadot, hastaneye kaldırıldıktan sonra acil müdahale ile beynindeki pıhtıyı temizlediklerini belirtti. Kızının adı "Ori"yi, yani "ışık" anlamını verdiğini ifade etti. Ameliyat öncesinde kocasına, "Bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacak" dediğini aktaran Gadot, sağlık krizi sırasında yaşadığı duygusal yükü paylaştı.

Vücudumuzu dinlemek hayati önem taşıyor

Gadot, yaşadığı deneyimin ardından hamile kadınlara vücutlarını dinlemeleri gerektiğini ve her türlü acıyı ya da değişikliği ciddiye almaları gerektiğini vurguladı. "Vücudumuza güvenmek hayat kurtarıcı olabilir" diyen ünlü oyuncu, hamilelikte sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesinin önemini belirtti.

Hamile kadınlara "Erken teşhis" uyarısı

Gadot, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hamile kadınları tedavi edilebilir sağlık sorunlarına karşı uyararak, erken teşhisin önemini vurguladı. "Bunu paylaşarak, kimsenin korkmasına neden olmak istemiyorum. Ama sağlığı için harekete geçmeye cesaret eden birine bile ilham verebilirsem, bu hikaye paylaşılmaya değer" dedi.