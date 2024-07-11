Uzay Kampı Türkiye ve Küresel Dostluk Vakfı (GFTSE) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve E-Pal Haftası olarak bilinen Galaktik Yaz Kampı, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında 9 ülkeden 164 öğrenci ve 18 öğretmenin katılımıyla sona erdi.

Uluslararası katılım

2002 yılından bu yana Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) kapsamında düzenlenen ve uzay bilimleri eğitimiyle küresel dostluk hedefleyen E-Pal Haftası’na bu yıl Türkiye, ABD, Belçika, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere ve Polonya’dan katılımlar oldu. NASA'nın Uzaktan Eğitim program materyallerini kullanarak uzay bilimleri ve teknolojileri hakkında çalışmalar yapan öğrenciler, video konferanslarla sunumlar gerçekleştirdiler ve kampta yüz yüze buluşarak yeni arkadaşlıklar edindiler.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Yaşları 9 ile 16 arasında değişen katılımcılar, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında İngilizce sunulan uluslararası program boyunca çeşitli etkinliklere katıldılar. Astronot simülatörleriyle eğitim, Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü ile Ay uçuşları, Uzay İstasyonu entegrasyonunda Discovery Uzay Mekiği Modeliyle sanal uzay uçuşu görevi, sanal Mars gezisi, özel etkinlikler gecesi ve barbekü partisi gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici aktiviteler büyük ilgi gördü.

E-Pal haftasına özel etkinlikler

Bilim fuarında projelerini sergileyen katılımcılar, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi aracılığıyla profesyonel telsiz bağlantısı kurarak telsizlerle nasıl iletişim sağlanacağını öğrendiler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Fabrizio Pinto, "Güneş Yelkenleri ve Uzay Araştırmalarındaki Olağanüstü Potansiyelleri" konulu sunumuyla büyük ilgi topladı.