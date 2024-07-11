Uzay Kampı Türkiye ve Küresel Dostluk Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen Galaktik Yaz Kampı, uluslararası bir platformda uzay bilimleri eğitimi ve küresel dostluk hedefiyle gerçekleşti. 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Türkiye, ABD, Belçika, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere ve Polonya'dan gelen 164 öğrenci ve 18 öğretmeni bir araya getirdi.

Uzay bilimleriyle dolu bir hafta

Uzay bilimleri eğitimi ve teknolojileri üzerine odaklanan Galaktik Yaz Kampı, özel sunumlar, astronot simülatörleri, Ay uçuşları ve sanal Mars gezileri gibi etkinliklerle dolu geçti. Program kapsamında, katılımcılar NASA'nın uzaktan eğitim programlarından yararlanarak önceden çalışmalar yaparken, hafta boyunca İngilizce dilinde çeşitli etkinliklere katıldılar.

Özel eğitim ve eğlenceli aktiviteler

Katılımcılar, Astronot Simülatörleri, Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü gibi teknolojik araçlarla eğitim aldılar. Ayrıca, Uzay İstasyonu entegrasyonunda Discovery Uzay Mekiği Modeli ile sanal uzay uçuşu görevlerine katıldılar. Programın ayrılmaz bir parçası olan özel etkinlikler gecesi ve barbekü partisi de katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Bilim fuarı ve özel konuşmacılar

E-Pal Haftası kapsamında düzenlenen bilim fuarında, katılımcılar yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri paylaştılar. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Fabrizio Pinto'nun "Güneş Yelkenleri ve Uzay Araştırmalarındaki Olağanüstü Potansiyelleri" konulu sunumu da haftanın önemli etkinliklerinden biriydi.