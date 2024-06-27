Galataport İstanbul, öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga ile hayata geçirdiği “Rıhtımda Yoga” serisinin ikincisi 29 Haziran Cumartesi günü 08:00’da dünyaca ünlü yoga eğitmeni Chris Chavez tarafından gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, ilham verici projelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kiko Milano ve Volkswagen sponsorluğunda Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisinin ikincisini 29 Haziran Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında düzenleyecek.

İlk buluşmada yüzlerce yoga tutkununu bir araya getiren Galataport İstanbul, yine misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak. Detoks by Tost da sağlıklı tatlarıyla etkinliğe renk katacak.

Her yaştan insana ücretsiz katılım olanağı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde Boğaz’a karşı pozitif enerji depolamalarını sağlayacak. “Rockstar Yogi” adıyla bilinen dünyaca ünlü yoga eğitmeni ve Cihangir Yoga partneri Chris Chavez’in temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacaklar. Meraklıları tarafından büyük ilgi toplayan “Rıhtımda Yoga” serisinin devamı; 27 Temmuz, 31 Ağustos ve 21 Eylül’de gerçekleşecek.