Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax’a konuk olacak. Maçın saat ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, 4. haftaya 6 puan ve 14. sırada giriyor. Sezona kötü bir giriş yapan Ajax ise -10 averaj ve 0 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray, deplasmanda alacağı 3 puanla moral kazanmayı hedefliyor ve teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuları sahaya eksiksiz çıkmak için hazırlanıyor.
Ajax Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 5 Kasım 2025, Çarşamba
- Saat: 23:00 (Türkiye saati)
- Stadyum: Johan Cruijff Arena
- Yayın: TRT 1
- Şifre durumu: Ücretsiz / şifresiz
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.
Maç öncesi durum ve tahminler
- Galatasaray 6 puanla 14. sırada ve gruptan çıkma umutlarını canlı tutuyor.
- Ajax, 0 puanla grupta son sırada ve averaj olarak eksi 10 ile zorlu bir tabloya sahip.
- Deplasmanda galibiyet almak, Galatasaray için kritik bir motivasyon kaynağı olacak.