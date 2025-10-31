Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax’a konuk olacak. Maçın saat ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, 4. haftaya 6 puan ve 14. sırada giriyor. Sezona kötü bir giriş yapan Ajax ise -10 averaj ve 0 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray, deplasmanda alacağı 3 puanla moral kazanmayı hedefliyor ve teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuları sahaya eksiksiz çıkmak için hazırlanıyor.

Ajax Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 5 Kasım 2025, Çarşamba
  • Saat: 23:00 (Türkiye saati)
  • Stadyum: Johan Cruijff Arena
  • Yayın: TRT 1
  • Şifre durumu: Ücretsiz / şifresiz

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Maç öncesi durum ve tahminler

  • Galatasaray 6 puanla 14. sırada ve gruptan çıkma umutlarını canlı tutuyor.
  • Ajax, 0 puanla grupta son sırada ve averaj olarak eksi 10 ile zorlu bir tabloya sahip.
  • Deplasmanda galibiyet almak, Galatasaray için kritik bir motivasyon kaynağı olacak.