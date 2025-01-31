UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik yenilgiyle doğrudan son 16 turuna yükselme şansını kaçırdı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Karşılaşmada Ajax'ın gollerini 23. dakikada Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Bu sonuçla iki takım da grup etabını 13 puanla tamamladı ve play-off turuna kaldı.

26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray, Ajax karşılaşması öncesinde oynadığı son 26 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a mağlup olmuştu.

Bu süreçte Süper Lig’de 18, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 ve Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 26 maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik almıştı. Ajax mağlubiyetiyle bu seri sona erdi.

Maçtan dakikalar

İlk yarı:

1' Mertens ve Sara'nın vuruşuyla maç başladı.

23' Ajax öne geçti. Bertrand Traore, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı gole çevirdi. (1-0)

38' Osimhen sarı kart gördü.

45+2' Yunus Akgün'ün ortasında Sara'nın kafa vuruşunu kaleci Pasveer kurtardı.

İkinci yarı:

53' Torreira, hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

58' Ajax farkı 2'ye çıkardı. Kian Fitz-Jim, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. (2-0)

59' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu çıktı, Jelert ve Batshuayi oyuna dahil oldu.

69' Mertens’in yerine Yusuf Demir oyuna girdi.

73' Ajax’ta Traore ve Brobbey çıktı, yerlerine Weghorst ve Berghuis dahil oldu.

90+4' Galatasaray farkı 1'e indirdi! Victor Osimhen’in son dakikada attığı golle skor 2-1 oldu.

Ancak bu gol Galatasaray için yeterli olmadı ve sarı-kırmızılı ekip maçı 2-1 kaybederek play-off turuna kaldı.

İlk 11’ler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Kaan, Torreira, Abdulkerim, Osimhen, Barış

Son 16 için play-off oynayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için play-off turuna çıkacak.