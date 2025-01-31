UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik yenilgiyle doğrudan son 16 turuna yükselme şansını kaçırdı ve play-off oynamaya hak kazandı.
Karşılaşmada Ajax'ın gollerini 23. dakikada Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
Bu sonuçla iki takım da grup etabını 13 puanla tamamladı ve play-off turuna kaldı.
26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Galatasaray, Ajax karşılaşması öncesinde oynadığı son 26 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a mağlup olmuştu.
Bu süreçte Süper Lig’de 18, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 ve Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 26 maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik almıştı. Ajax mağlubiyetiyle bu seri sona erdi.
Maçtan dakikalar
İlk yarı:
- 1' Mertens ve Sara'nın vuruşuyla maç başladı.
- 23' Ajax öne geçti. Bertrand Traore, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı gole çevirdi. (1-0)
- 38' Osimhen sarı kart gördü.
- 45+2' Yunus Akgün'ün ortasında Sara'nın kafa vuruşunu kaleci Pasveer kurtardı.
İkinci yarı:
- 53' Torreira, hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.
- 58' Ajax farkı 2'ye çıkardı. Kian Fitz-Jim, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. (2-0)
- 59' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu çıktı, Jelert ve Batshuayi oyuna dahil oldu.
- 69' Mertens’in yerine Yusuf Demir oyuna girdi.
- 73' Ajax’ta Traore ve Brobbey çıktı, yerlerine Weghorst ve Berghuis dahil oldu.
- 90+4' Galatasaray farkı 1'e indirdi! Victor Osimhen’in son dakikada attığı golle skor 2-1 oldu.
Ancak bu gol Galatasaray için yeterli olmadı ve sarı-kırmızılı ekip maçı 2-1 kaybederek play-off turuna kaldı.
İlk 11’ler
Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Kaan, Torreira, Abdulkerim, Osimhen, Barış
Son 16 için play-off oynayacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için play-off turuna çıkacak.