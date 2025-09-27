Galatasaray, Süper Lig'deki en iyi lig başlangıcını yaparak Alanyaspor’u 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Bu galibiyetle liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, tarihindeki en iyi başlangıcı yakaladı. Mauro Icardi'nin tek golüyle alınan 3 puan, Galatasaray'ı zirvede tutmaya devam etti.

Son şampiyondan sezona 7'de 7'lik başlangıç

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak tarihindeki en iyi lig başlangıcına imza attı. Son şampiyon, Alanyaspor'u 1-0 yenerek 21 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Bu sonuç, sarı kırmızılıların 2009-2010 sezonundaki Frank Rijkaard yönetimindeki 6 haftalık 18 puanlık başarıyı geçtiği anlamına geliyor.

Icardi’nin golü yetti

Galatasaray, Alanyaspor karşısında galibiyeti tek golle almayı başardı. Bu gol, başta Icardi olmak üzere takımın hücum gücünü bir kez daha ön plana çıkardı. Icardi'nin golü, maçın tek sayısı olurken, Galatasaray’ın hücumdaki etkili oyununu ortaya koydu.

Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Süper Lig’in 6. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11’inde yer alan Jakobs, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün’ü yedeğe çekerken, yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı sahaya sürdü. Bu değişikliklerle takımında yeni bir denge kurmayı başaran Buruk, galibiyeti almayı bildi.

Osimhen kadroda

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen, Alanyaspor maçında kadroda yer aldı. Nijeryalı forvet, bu akşam yedek kulübesinde otururken, maçın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Osimhen’in Liverpool maçı öncesi hazır olduğu gözlendi.