Galatasaray Spor Kulübü, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü AC Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Kiralama zorunlu satın alma opsiyonu içerebilir

Transferin detayları henüz netlik kazanmamış olsa da, anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık ve belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonunu içerebileceği belirtiliyor. Morata'nın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planladığı çift forvetli sistemde Victor Osimhen ile birlikte oynaması bekleniyor.

Alvaro Morata, kariyeri boyunca Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve AC Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Son olarak AC Milan'da görev yapan 32 yaşındaki forvet, İspanya Milli Takımı ile de önemli başarılara imza attı.