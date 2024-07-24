Süper Lig çalışmaları için Avusturya’da bulunan Galatasaray transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sağ bek pozisyonu için Rennes futbolcusu Guela Doue’nin transferinin suya düşmesinin ardından rotayı başka alternatiflere çevirdi. Kopenhag’ın sağ bek oyuncusu Elias Jelert için de kulübünün yüksek bonservis istemesi transferi çıkmaza sokmuştu. Son olarak Portekiz’in köklü kulübü Benfica’nın sağ beki Danimarkalı futbolcu Alexander Bah için nabız yokladı. Sarı kırmızılı ekibin kesenin ağzını açtığı ve Başkan Dursun Özbek’in de kurmaylarına transferi bitirmesi için emir verdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Victor Nelsson'un milli takımdan da arkadaşı olan oyuncuyu takımında görmek istediği belirtildi.

Galatasaray’ın bu transfer için 12 milyon euro bonservis belirlediği öğrenildi. Portekiz ekibinin de bu rakamı az bulduğu ve teklifi reddettiği öğrenildi. Benfica formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Gambiya asıllı Danimarkalı 2 gol 4 asist ile takımına katkı verdi.