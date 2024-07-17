Galatasaray, sağ bek pozisyonu için rotayı Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Gonzalo Montiel'e çevirdi. Sevilla'nın bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandığı bildiriliyor.

Galatasaray, transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir hamleyle Gonzalo Montiel'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, La Liga ekibi Sevilla'nın 2021 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu için görüşmelerini başlattığı belirtiliyor.

27 yaşındaki Montiel, son olarak Copa America'da Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadı ve turnuvada 6 maçta forma giydi. Sevilla formasıyla 72 maçta 2 gol atan ve 6 asist yapma başarısını gösteren Montiel, geçen sezonu İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray'ın Montiel'i transfer etme çabaları, oyuncunun maliyeti ve sözleşme şartları üzerinde yoğunlaşırken, transferin gerçekleşmesi halinde sağ bek pozisyonunu güçlendirme adına önemli bir adım olacak.