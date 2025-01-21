Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kiev karşısına çıkıyor. Turnuvadaki son iki deplasman maçından beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, gruptaki namağlup performansını sürdürerek üç puan hedefliyor. UEFA'nın yeni 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselerek fikstür avantajı elde ediyor.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde iki numaralı organizasyonunda heyecan Galatasaray - Dinamo Kiev maçıyla devam ediyor. Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesi 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiriyor. Ukrayna Premier Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kiev temsilcisi, Avrupa'da oynadığı altı maçta puan alamadı ve 36. sırada bulunuyor. Savaşın etkileriyle zorlu bir süreç geçiren Dinamo Kiev, Avrupa'daki son altı maçında yalnızca bir gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Galatasaray’ın yıldız oyuncuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli kozları olacak. Osimhen, bu sezon 14 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Barış Alper ve Yunus Akgün ise 11'er golle performanslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11’i:

Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Kerem; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.

Dinamo Kiev karşısında alınacak bir galibiyet, Galatasaray’ı hem moral hem de sıralama açısından önemli bir konuma taşıyacak.