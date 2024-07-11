Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma, Raiffeisen Arena'da oynandı.

Maçın 23. dakikasında LASK Linz, Galatasaraylı Leo Dubois'nin ters bir dokunuşla kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda, 56. dakikada Galatasaray, Dries Mertens'in ortasında Metehan Baltacı'nın kafa golüyle skoru eşitledi (1-1). Ancak 64. dakikada LASK Linz, Schrobenhauser'in golüyle yeniden öne geçti (2-1). Galatasaray, 70. dakikada Yusuf Demir'in pasında bir kez daha Metehan Baltacı'nın golüyle skoru tekrar eşitledi (2-2). Maçın son anlarında, 85. dakikada Galatasaray defansının yaptığı hata sonrası Kone, LASK Linz adına skoru belirleyen golü attı ve maç 3-2 sona erdi.