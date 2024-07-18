Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz 7. dakikada Derrick Köhn'ün golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla ilerleyen Köhn, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray, baskılı oyununu sürdürerek Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi ile tehlikeli pozisyonlar yarattı. 22. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası içi sağ çaprazından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı şutla skoru 3-0 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin ceza sahası içerisinden attığı golle durumu 4-0'a getirdi. Maçın son yarım saatlik bölümünde tempo düşerken, Trencin 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'nun golüyle farkı 3'e indirdi. Maç, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Victor Nelsson sakatlıktan döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Victor Nelsson, Trencin karşısında sahalara döndü. Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve EURO 2024'te Danimarka forması giyemeyen Nelsson, Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçında 11'de sahaya çıkarak 60 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi.

Michy Batshuayi'den ilk gol

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Trencin karşısında kaydetti. Daha önceki hazırlık maçlarında gol atamayan Belçikalı forvet, bu maçta takımının dördüncü golünü atarak golle tanıştı. Ayrıca, Batshuayi, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in gollerinde asist yaparak maçın yıldızlarından biri oldu.