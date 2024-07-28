Hem Galatasaray’da, hem de A Milli Takım’la Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz için karar verildi. Avrupa’dan bir çok takımın peşinden koştuğu ileri uç oyuncusu için sarı kırmızılı takım 30 milyon euroluk bir rakam istiyor. Galatasaray bu rakamın altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Daha aşağıda bir rakamla kapıyı çalanlarla yönetim görüşmeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki futbolcu için Sacha Boey formülünü uygulamak istiyor. Boey de Bayern Münih’e 30 milyon euroluk bir rakam karşılığında gitmişti. Barış Alper Yılmaz için İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ile birlikte Arsenal, Tottenham ve West Ham devreye girmişti. Barış Alper ile Almanya'dan Dortmund, Leipzig ve Frankfurt da ilgileniyor.

Takımından ayrılmak için acele etmeyen Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı beklediği öğrenildi. Galatasaray, futbolcusunun Avrupa’da gösterdiği performans sonrası Sacha Boey benzeri bir teklif alacağına inanıyor. Milli futbolcu, böyle bir teklif alması durumunda ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 55 karşılaşmaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. EURO 2024'te çeyrek finale kalma başarısı gösteren A Milli Takımımızın da vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper, turnuvadaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.