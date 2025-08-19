Süper Lig’de bu sezon parlayan isimlerden Barış Alper Yılmaz, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yıldızı kolay kolay satmak istemese de, NEOM Kulübü’ne bonservis bedelini 60 milyon euro olarak iletti. Ayrıca, satıştan pay alacak eski kulübü Keçiörengücü’nün 10 milyon euroluk hakkının da Suudiler tarafından ödenmesi talep edildi.

NEOM Kulübü 35 Milyon Euro Teklif Etmişti

25 yaşındaki millî oyuncuya talip olan NEOM, daha önce iki kez masaya oturmasına rağmen 35 milyon euroluk teklifiyle Galatasaray’ı ikna edememişti. Cimbom yönetimi ise oyuncuyu satmak istemiyor, ancak pazarlıkta karşı tarafın ciddi ilgisini göz önünde bulundurarak bonservis bedelini yükseltti.

Satıştan Pay Keçiörengücü’ne

Galatasaray, anlaşma gereği satıştan yüzde 20 pay alacak eski kulüp Keçiörengücü’nün hak ettiği 10 milyon euroluk kısmın da alıcı tarafından ödenmesini talep etti. Yönetim, bu formülle hem oyuncunun değerini korumayı hem de kulüp gelirini maksimize etmeyi hedefliyor.

Barış Alper Yılmaz’ın geleceği, hem Avrupa hem de Körfez kulüpleri için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız oyuncunun takımda kalmasını umut ediyor.