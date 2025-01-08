Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Aslan’ın gollerini savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim kaydetti.



Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında 5 Şubat'ta Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

Son 22 resmi maçta yenilgi yok

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.



İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Galatasaray, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.



Süper Lig'de bu sezon 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.



Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında bugün RAMS Başakşehir'den 2 gol yiyen "Cimbom", bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 42 gol yedi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem'in uzak mesafeden vuruşunda Muhammed Şengezer'in sektirdiği meşin yuvarlak Batshuayi'ye çarptı ve kalecide kaldı.



24. dakikada Galatasaray atağında Yusuf Demir'in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.



31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı topun ardından ceza yayının gerisinde meşin yuvarlağı önüne alan Berkan Kutlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan şutunda kaleci Muhammed Şengezer, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.



35. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



38. dakikada Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Kemen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Günay'dan dönen top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı. Oyuncunun, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı bu kez ayaklarıyla çıkardı ve net pozisyonda gole izin vermedi.

Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



51. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa kafayla dokunan Sanchez, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.



53. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo'nun ceza sahası yan çizgisinin üzerinden arka direğe yaptığı ortada topa uçarak kafayla vuran Piatek, kaleci Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.



74. dakikada oyuna yeniden denge geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin ön direkte kafayla dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.



90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



90+7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.



Karşılaşma 2-2 sona erdi.