Maç spikerinden yayın bilgilerine kadar tüm detaylar

Bu akşam Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Tanınmış spor spikeri Cüneyt Şen, karşılaşmayı ATV ekranlarından anlatacak. Maçta röportajlar ise Emre Kaplan tarafından yapılacak.

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında Galatasaray'ın ilk sınavı olan bu önemli karşılaşma, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman?

Galatasaray ve Başakşehir arasındaki bu heyecan dolu maç, bugün akşam saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray'da kimler eksik?

Galatasaray’da, Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.