ANKARA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.



Törende, Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin üzerinde "Galatasaray Spor Kulübü" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerle süslü çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deftere şunları yazdı:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü 40. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübü'nün azası ve gönül verenleri olarak, devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Galatasaray Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata'sına layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla."

